Şanlıurfa’da vefat eden polis toprağa verildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 1 çocuk babası polis Memuru Faruk Karataş,(53) 8 Aralık tarihinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırıldı. Harran Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Polis Memuru Karataş, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden polis memuru Faruk Karataş, için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, polis arkadaşları, vatandaşlar ve Karataş'ın eşi Fatma Karataş ve ailesi katıldı.

Törende özgeçmişi okunması ve yapılan duanın ardında Faruk Karataş'ın naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Polis Memuru Faruk Karataş, kılınan cenaze namazından sonra Şanlıurfa Asri Mezarlığı'nda defnedildi.