Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da yangın paniği: Halı yıkama atölyesi alevlere teslim oldu!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 12:06

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir halı yıkama atölyesinde yangın çıktı. Yangın söndürülürken, atölyede büyük ölçüde maddi hasar oluştu.

Korkutan olay, Eyyübiye ilçesi Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir halı yıkama atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm atölyeyi sardı. Yangını fark eden atölye çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın tamamen söndürüldü.
Çıkan yangından etkilenen olmazken halı yıkama atölyesinde büyük oranda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

