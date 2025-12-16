Şanlıurfa’da yangın paniği: Halı yıkama atölyesi alevlere teslim oldu!

Korkutan olay, Eyyübiye ilçesi Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir halı yıkama atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm atölyeyi sardı. Yangını fark eden atölye çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.