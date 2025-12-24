Şanlıurfa’da yasa dışı silah operasyonu! 4 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele" kapsamında Siverek ve Eyyübiye ilçelerinde denetim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 36 adet mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşların güvenliği için yasa dışı silahların tespit ve ele geçirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.