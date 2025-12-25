Şanlıurfa’da ‘zimmet’ operasyonu: 24 gözaltı!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Takibin ardından kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Hürriyetçi Eğitim-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı ile Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli muhasebe birim şefi ve 2 personelin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve kurumlarda yapılan aramalarda; bilgisayar, cep telefonu, USB bellek ve çeşitli dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konuldu. Operasyonun; rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma gibi mali ve idari usulsüzlük iddiaları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.