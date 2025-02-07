Şanlıurfa’daki korkunç cinayet ile ilgili 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak bugün asayiş ve güvenlik çalışmalarına dair düzenlenen basın toplantısında Şanlıurfa'da kaybolduktan günler sonra toprağa gömülü halde, köpekler tarafından parçalanmış bir şekilde bulunan Kadir Tabağız cinayetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte jandarma ve polis ekipleri tarafından yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, Şanlıurfa'da son dönemde yapılan güvenlik operasyonları, suç olaylarına karşı alınan önlemler ve sahada yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

CİNAYETİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Toplantıda gündeme gelen en önemli konulardan biri, Şanlıurfa'da kaybolduktan günler sonra toprağa gömülü halde, köpekler tarafından parçalanmış bir şekilde bulunan Kadir Tabağız cinayeti ile ilgili açıklama yapıldı. Vali Hasan Şıldak, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerden 2'sinin tutuklandığını açıkladı. Şıldak, soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdüğünü belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Olay, 27 Ocak'ta Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Kepezli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sınır bölgesine yakın bir noktada köpeklerin bir cesedi parçaladığı yönünde güvenlik güçlerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine intikal eden ekipler, cesedin toprağa gömülü olduğunu ve köpekler tarafından çıkarılıp parçalandığını tespit etti. Yapılan incelemelerde, cesedin bir süredir kayıp olan 26 yaşındaki Kadir Tabağız'a ait olduğu belirlendi.