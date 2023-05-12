Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'dan bir acı haber daha: Aysun’un da cansız bedeni bulundu...
Giriş Tarihi: 12.5.2023 15:26 Son Güncelleme: 12.5.2023 15:27

Şanlıurfa'dan bir acı haber daha: Aysun’un da cansız bedeni bulundu...

Şanlıurfa'da akraba ziyareti dönüşünde sulama kanalına devrilen otomobilde annesi ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği kazada kaybolan Aysun Çetin’in (9) de cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Şanlıurfa’dan bir acı haber daha: Aysun’un da cansız bedeni bulundu...

Ulubağ Mahallesi'nde 6 Mayıs günü, ailesiyle birlikte akraba ziyaretinden dönen Hasan Çetin'in köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolünü kaybettiği 31 B 7008 plakalı otomobil, sulama kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Çetin, kendi imkanıyla kurtulurken, yapılan aramalarda eşi Özlem Çetin (31) ile çocukları İbrahim (4), Ecem (5), Asmin (11) ve Müslüm Çetin'in (1) cansız bedenlerine ulaşıldı.
Ailenin kaybolan kızı Aysun Çetin'in de kazadan 6 gün sonra otomobilin kanala düştüğü yerden 10 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Aysun Çetin'in cenazesi otopsisi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

FETÖ ve CHP'den kaset operasyonu! Muharrem İnce kumpaslara boyun eğdi
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Danla Bilic'ten büyük skandal! AK Parti seçmenine yönelik alçak küfrü meşrulaştırmaya çalıştı
Son dakika: Gençler sordu Başkan Erdoğan yanıtladı: "Anketlere değil meydanlara inanırım"
KONDA'dan 7'li masaya 'Seçim anketi' kıyağı! "Erdoğan'dan sil Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yaz" operasyonu!
Sözde milliyetçi Mansur Yavaş'tan teröristbaşı Öcalan'a "Apo Bey" yakıştırması
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
Muharrem İnce çekildiğini açıkladı! Eski CHP’li isimden çok çarpıcı açıklamalar: CHP yönetimi şimdi göbek atıyordur
Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı! İstanbul'un yeşil koridoru olacak
Her yönüyle Muharrem İnce vakası
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'dan bir acı haber daha: Aysun’un da cansız bedeni bulundu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA