ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 19 Ekim Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Şans Topu'nun merakla beklenen çekilişi, her hafta Çarşamba ve Pazar günleri şans oyunları tutkunlarıyla buluşuyor. 19 Ekim 2025 Pazar akşamı yapılacak çekiliş öncesinde, katılımcılar biletlerini Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolayca kontrol edebiliyor. Noter gözetiminde gerçekleştirilecek çekilişte, kazandıran numaralar canlı yayında açıklanacak ve büyük ödülün sahibi belli olacak. Şans Topu heyecanı, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İşte tüm detaylar…
19 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
19 Ekim 2025 Pazar Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.