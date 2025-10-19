Haberler Yaşam Haberleri ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 19 Ekim Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.10.2025 19:10

Şans oyunu severlerin merakla beklediği Şans Topu çekilişi, bu hafta da büyük heyecanla takip edilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenen çekilişlerden biri, 19 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş, MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Şans Topu'nun merakla beklenen çekilişi, her hafta Çarşamba ve Pazar günleri şans oyunları tutkunlarıyla buluşuyor. 19 Ekim 2025 Pazar akşamı yapılacak çekiliş öncesinde, katılımcılar biletlerini Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolayca kontrol edebiliyor. Noter gözetiminde gerçekleştirilecek çekilişte, kazandıran numaralar canlı yayında açıklanacak ve büyük ödülün sahibi belli olacak. Şans Topu heyecanı, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İşte tüm detaylar…

19 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
19 Ekim 2025 Pazar Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

19 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

