Haberler Yaşam Haberleri ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 22 Ekim Milli Piyango Online ile Şans Topu kazanan numaraları görüntüleme sayfası
Giriş Tarihi: 22.10.2025 19:32

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 22 Ekim Milli Piyango Online ile Şans Topu kazanan numaraları görüntüleme sayfası

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Şans Topu çekilişi, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Pazar günleri yapılan çekilişlerden biri, 22 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılan çekiliş, MPİ’nin resmi YouTube kanalında canlı olarak izlenebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından 22 Ekim tarihli Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar haberimizde yerini alacak. Detaylar haberin devamında...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 22 Ekim Milli Piyango Online ile Şans Topu kazanan numaraları görüntüleme sayfası

Şans Topu heyecanı, her hafta olduğu gibi bu Çarşamba ve Pazar akşamları oyun tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. 22 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek çekiliş öncesinde, katılımcılar Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden biletlerini rahatlıkla kontrol edebiliyor. Çekiliş sırasında çıkan şanslı numaralar, canlı yayın aracılığıyla açıklanacak ve büyük ödülün sahibi netleşecek. İşte detaylar..

22 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
22 Ekim 2025 Çarşamba Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

22 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu 22 Ekim Çarşamba sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildi.-ğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 22 Ekim Milli Piyango Online ile Şans Topu kazanan numaraları görüntüleme sayfası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz