ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 22 Ekim Milli Piyango Online ile Şans Topu kazanan numaraları görüntüleme sayfası

Şans Topu heyecanı, her hafta olduğu gibi bu Çarşamba ve Pazar akşamları oyun tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. 22 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek çekiliş öncesinde, katılımcılar Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden biletlerini rahatlıkla kontrol edebiliyor. Çekiliş sırasında çıkan şanslı numaralar, canlı yayın aracılığıyla açıklanacak ve büyük ödülün sahibi netleşecek. İşte detaylar..