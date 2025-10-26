Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları 26 Ekim 2025 belli oldu mu? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.10.2025 19:03

Şans Topu sonuçları 26 Ekim 2025 belli oldu mu? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu severlerin merakla beklediği son çekiliş sonuçları takip ediliyor. Haftanın iki günü, Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayınla tamamlanıyor. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği en çok merak edilen konular arasında yer alırken, kazandıran numaralar Milli Piyango Online resmi adresi üzerinden ilan ediliyor. İşte 26 Ekim 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı, çekiliş saati ve tüm detaylar!

Şans Topu sonuçları 26 Ekim 2025 belli oldu mu? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişlerinde araştırmalar hız kazanmış durumda. Her hafta milyonlarca kişinin şansını denediği bu popüler oyunda, 5+1 bilmek büyük ikramiyenin sahibi olmak anlamına geliyor. Son çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, bir sonraki çekilişin ne zaman olduğu ve bilet sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığı en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki Milli Piyango Online ile 26 Ekim 2025 Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

ŞANS TOPU SONUÇLARI 26 EKİM 2025

Şans Topu çekilişleri, haftada iki gün, Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenmektedir. Çekilişler saat 20.00'de Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte oyunun kuralları:

Şans Topu Nasıl Oynanır? (Oynama Kuralları ve İkramiye Kategorileri)

Şans Topu, iki farklı sayı kümesi üzerinden seçim yapılarak oynanır.

Oynama Şekli: Bir kolonda, birinci bölümdeki 34 sayı arasından 5 adet ve ikinci bölümdeki 14 sayı arasından 1 adet (artı sayı) seçilir.

Kazanma Koşulları: Oynadığınız kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1 (büyük ikramiye), 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edilirse ikramiye kazanılır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları 26 Ekim 2025 belli oldu mu? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz