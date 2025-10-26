Şans Topu sonuçları 26 Ekim 2025 belli oldu mu? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişlerinde araştırmalar hız kazanmış durumda. Her hafta milyonlarca kişinin şansını denediği bu popüler oyunda, 5+1 bilmek büyük ikramiyenin sahibi olmak anlamına geliyor. Son çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, bir sonraki çekilişin ne zaman olduğu ve bilet sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığı en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki Milli Piyango Online ile 26 Ekim 2025 Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
Şans Topu çekilişleri, haftada iki gün, Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenmektedir. Çekilişler saat 20.00'de Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.
Şans Topu, iki farklı sayı kümesi üzerinden seçim yapılarak oynanır.
Oynama Şekli: Bir kolonda, birinci bölümdeki 34 sayı arasından 5 adet ve ikinci bölümdeki 14 sayı arasından 1 adet (artı sayı) seçilir.
Kazanma Koşulları: Oynadığınız kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1 (büyük ikramiye), 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edilirse ikramiye kazanılır.