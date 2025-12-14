Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte, 14 Aralık 2025 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Şans Topu çekilişinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. 14 Aralık çekilişine katılanlar, büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığını öğrenmek için sorgulama yapmaya başladı. Şans Topu sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve Milli Piyango bilet sorgulama detayları araştırılıyor.
Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor.
Çekiliş sonuçları saat 20.00 itibarıyla erişime açılıyor.
İşte, sonuç ekranı:
Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.