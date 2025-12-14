Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte, 14 Aralık 2025 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!
Giriş Tarihi: 14.12.2025 20:54

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişiyle ilgili sonuçlar merakla bekleniyor. 14 Aralık tarihli çekilişe kupon yatıran vatandaşlar, kazanan numaraların açıklanıp açıklanmadığını ve bilet sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Şans Topu sonuçları ve MP bilet sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor.

Şans Topu çekilişinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. 14 Aralık çekilişine katılanlar, büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığını öğrenmek için sorgulama yapmaya başladı. Şans Topu sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve Milli Piyango bilet sorgulama detayları araştırılıyor.

14 ARALIK 2025 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor.

Çekiliş sonuçları saat 20.00 itibarıyla erişime açılıyor.

İşte, sonuç ekranı:

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

