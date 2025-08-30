Haberler Yaşam Haberleri Sansar Salvo intihar mı etti, sağlık durumu nasıl? Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 30.8.2025 20:37 Son Güncelleme: 30.8.2025 20:38

Rap dünyasının tanınan isimlerinden Sansar Salvo, gerçek adıyla Ekin Can Aslan hakkında üzücü bir haber gündeme geldi. Sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre Aslan’ın çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Hastaneye kaldırılan rapçinin acil serviste tedavi altında olduğu söyleniyor. Peki, Sansar Salvo’nun sağlık durumu nasıl, intihar mı etti? Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sansar Salvo lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Aslan, sağlık problemi nedeniyle gündeme geldi. İddialara göre çok sayıda ilaç alarak intihar girişiminde bulunan rapçi, acilen hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavisi süren Aslan'ın hayranları, sağlık durumunu araştırıyor. Peki, Sansar Salvo intihar mı tti, sağlık durumu nasıl? İşte, Sansar Salvo lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Aslan hakkında son detaylar.

SANSAR SALVO İNTİHAR ETTİ İDDİASI

Ünlü rapçi Ekin Can Aslan, bilinen sahne adıyla 'Sansar Salvo', acilen hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda ilaç alarak intihar ettiği iddia edilen Aslan'ın tedavisinin devam ettiği sosyal medyada gündeme geldi.

SANSAR SALVO KİMDİR?

Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo 18 Ağustos 1989, Kadıköy, İstanbul doğumludur. Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır.

2008 yılında "Adrenalin" ve 2009 yılında "Seremoni Efendisi" albümünü yayımlayan sanatçı, 2010 yılında kansere yakalanmıştır. 2013 yılında "24. Şarjör" albümünü piyasaya sürerek müzik hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. 2016 yılında Türkçe rap'in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü "Yakında Sans" müzik marketlerde yayımlanırken 2017 yılında "Şimdi Sans" isimli albümü yine hem müzik marketlerde hem dijital platformlarda yayımlanmıştır.

Storytelling tarzı sözler yazmasıyla bilinir. Bu türdeki en çok sevilen şarkıları Şehinşah ile düet çalışması olan "Duygusal Olmaya Gerek Yok", Elçin Orçun ile düet çalışması "180 km." ve 2005 yılında internet üzerinden yayımladığı "Psikopat Yazar"dır.

2019 yılında Kaan Boşnak ile "Koptu Kayış" isimli bir parça çıkartmıştır.

