Rapçi Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis istemi! Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak

Ünlü rapçi Sansar Salvo'nun 13 Nisan günü babasına şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli rapçi Ekin Can Arslan hakkında "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından soruşturma başlatmış, gözaltına alınan şüpheli rapçi, adli makamlarca tutuklanmıştı.

İKRARLI SAVUNMA, KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü rapçi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede mağdur baba Gazi Arslan'ın öz oğlu Sansar Salvo lakaplı rapçi Ekin Can Arslan tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi olduğu, şüphelinin olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığı, şüphelinin savunmasında suçunu ikrar ettiği ve Adli Tıp raporunda mağdurun basit yaralamayla giderilebilecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

1 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Şüphelinin müşteki olan babasının göğüs bölgesine eliyle vurarak darp ettiği vurgulanırken şüpheli Ekin Can Arslan'ın "Üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.