Haberler Yaşam Haberleri Sapanca Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Sapanca Göl Kenarı Yürüyüş Parkuru Başlangıcı Ve Bitişi Nerede?
Giriş Tarihi: 13.6.2022 12:24 Son Güncelleme: 13.6.2022 12:24

Sapanca Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Sapanca Göl Kenarı Yürüyüş Parkuru Başlangıcı Ve Bitişi Nerede?

Sapanca Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Sapanca Göl Kenarı Yürüyüş Parkuru Başlangıcı Ve Bitişi Nerede?

Türkiye her alanda doğal güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Denizleri, gölleri, ormanları ve tarihi ile göz dolduran Türkiye’nin, doğa harikaları saymakla bitmiyor. Üstelik doğal güzellikler, pek çok spor faaliyetine de olanak sağlıyor. Yürüyüş yapmak, koşu yapmak, yüzmek gibi çeşitli aktiviteleri Türkiye’nin hemen hemen her yerinde gerçekleştirebilirsiniz. Sapanca’da hem doğal güzelliğin seyrine dalmak hem de keyifli yürüyüşler yapmak için ideal olarak biliniyor. Peki, Sapanca yürüyüş parkuru kaç kilometre? Sapanca göl kenarı yürüyüş parkuru başlangıcı ve bitişi nerede?

Sapanca sahili yürüyüş yolu, pek çok insan tarafından yürüyüş amacıyla tercih ediliyor. Sapanca Gölü doğa ile iç içe olmak için ideal olarak görülüyor. Üstelik alanda Rahime Sultan Cami ve Tuğrası da bulunuyor. Bu yapı, Sapanca'nın en önemli tarihi eserleri arasında yer alıyor. Pek çok insan Sapanca yürüyüş parkuru kaç kilometre diye merak ediyor. Peki, Sapanca göl kenarı yürüyüş parkuru başlangıcı ve bitişi nerede? Konu ile ilgili bilmeniz gereken bütün detayları sizin için derledik. Gerekli yanıtlar metnimizin devamında sizinle.

Sapanca Yürüyüş Yolu Kaç Kilometredir?

Sapanca Gölü, Doğu Marmara Bölgesi içerisinde yer alıyor. İki farklı ilin sınırları içerisinde yer alan gölün batısı Kocaeli, doğusu ise Sakarya sınırları içerisinde bulunuyor. Sapanca Gölü aynı zamanda Kartepe ve Serdivan ilçelerinin de sınırları içinde yer alıyor.

Tektonik kökenli bir göl olan Sapanca Gölü'nün 16 kilometrelik bir yürüyüş parkuru bulunuyor. Sapanca Göl kenarı yürüyüş yapmak için de ideal olarak biliniyor. Gölün genişliği ise 5 kilometre olarak ölçülüyor. Sapanca Gölü'nün kenarlarında çok fazla sazlık da bulunuyor.

Sapanca Gölü'nün yürüyüş parkuru başlangıç noktası; Eşme bölgesinin Yeni Mahalle civarındaki E-5 karayolunun kenar noktası olarak biliniyor. Bitiş noktası ise Maşukiye bölgesinin girişi olarak yer alıyor. Bu nedenle Sapanca Gölü'nü ziyarete gelmişken, Maşukiye'yi de gezebilirsiniz.

Sapanca Gölü'nü yılın her mevsiminde ziyaret edebilirsiniz. Günübirlik ziyaretlerin yanı sıra konaklama da yapabilirsiniz. Keyifli bir yürüyüşün ardından Sapanca Gölü'nün ünlü köy kahvaltılarını deneyebilirsiniz. Dilerseniz gölün çevresinde bisiklet de sürebilirsiniz. Sapanca Gölü'nün etrafında çeşitli tarihi yapılar da bulunuyor. Rahime Sultan Cami ve Tuğrası, Mimar Sinan tarafından yapılmış olan Vecihi Kapısı gibi tarihi yapıları da ziyaret edebilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret zammı ile ne kadar maaş geliyor? Temmuz zammı son dakika
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, hangi tarihte? Temmuzda 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en az bin 173 TL'lik yeni hesap!
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
E okul ne zaman kapanıyor, 2.dönem not girişi kapandı mı, ne zaman yapılacak? MEB 2022 E okul VBS giriş ekranı ile devamsızlık ve karne notu sorgulama ekranı!
Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! 13 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?
SON DAKİKA: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Haziran 2022 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması başlıyor! İşte EYT'de son durum ve merakla beklenen tarih
Son dakika: AFAD duyurdu! Van'ın Tuşba ilçesinde şiddetli deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Sapanca Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Sapanca Göl Kenarı Yürüyüş Parkuru Başlangıcı Ve Bitişi Nerede?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA