Sapanca Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Sapanca Göl Kenarı Yürüyüş Parkuru Başlangıcı Ve Bitişi Nerede?

Sapanca sahili yürüyüş yolu, pek çok insan tarafından yürüyüş amacıyla tercih ediliyor. Sapanca Gölü doğa ile iç içe olmak için ideal olarak görülüyor. Üstelik alanda Rahime Sultan Cami ve Tuğrası da bulunuyor. Bu yapı, Sapanca'nın en önemli tarihi eserleri arasında yer alıyor. Pek çok insan Sapanca yürüyüş parkuru kaç kilometre diye merak ediyor. Peki, Sapanca göl kenarı yürüyüş parkuru başlangıcı ve bitişi nerede? Konu ile ilgili bilmeniz gereken bütün detayları sizin için derledik. Gerekli yanıtlar metnimizin devamında sizinle.

Sapanca Yürüyüş Yolu Kaç Kilometredir?

Sapanca Gölü, Doğu Marmara Bölgesi içerisinde yer alıyor. İki farklı ilin sınırları içerisinde yer alan gölün batısı Kocaeli, doğusu ise Sakarya sınırları içerisinde bulunuyor. Sapanca Gölü aynı zamanda Kartepe ve Serdivan ilçelerinin de sınırları içinde yer alıyor.

Tektonik kökenli bir göl olan Sapanca Gölü'nün 16 kilometrelik bir yürüyüş parkuru bulunuyor. Sapanca Göl kenarı yürüyüş yapmak için de ideal olarak biliniyor. Gölün genişliği ise 5 kilometre olarak ölçülüyor. Sapanca Gölü'nün kenarlarında çok fazla sazlık da bulunuyor.

Sapanca Gölü'nün yürüyüş parkuru başlangıç noktası; Eşme bölgesinin Yeni Mahalle civarındaki E-5 karayolunun kenar noktası olarak biliniyor. Bitiş noktası ise Maşukiye bölgesinin girişi olarak yer alıyor. Bu nedenle Sapanca Gölü'nü ziyarete gelmişken, Maşukiye'yi de gezebilirsiniz.

Sapanca Gölü'nü yılın her mevsiminde ziyaret edebilirsiniz. Günübirlik ziyaretlerin yanı sıra konaklama da yapabilirsiniz. Keyifli bir yürüyüşün ardından Sapanca Gölü'nün ünlü köy kahvaltılarını deneyebilirsiniz. Dilerseniz gölün çevresinde bisiklet de sürebilirsiniz. Sapanca Gölü'nün etrafında çeşitli tarihi yapılar da bulunuyor. Rahime Sultan Cami ve Tuğrası, Mimar Sinan tarafından yapılmış olan Vecihi Kapısı gibi tarihi yapıları da ziyaret edebilirsiniz.