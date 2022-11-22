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Giriş Tarihi: 22.11.2022

Saplantılı savcı dehşeti

Cumhuriyet Savcısı A.K., sosyal medyadan ulaştığı kadın savcı Ş.A.’ya aşk mesajları attı. Karşılık alamayınca Konya’ya gidip kapısına dayandı. Ev basıp savcı kadını rahatsız eden A.K. hakkında soruşturma başlatıldı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Saplantılı savcı dehşeti
Antalya Manavgat'ta görevli Cumhuriyet Savcısı A.K., sosyal medyada sahte hesaplar açarak Konya Beyşehir'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ş.A.'ya aşk mesajları attı. Ancak Ş.A. önemsiz klasörüne düşen bu mesajlarla ilgilenmedi. Geçtiğimiz günlerde erken saatte eşinin aracıyla Manavgat'tan Beyşehir'e giden A.K., Ş.A.'nın apartmanına girdi. Burada Ş.A.'nın komşusu M.D.'ye kendini polis olarak tanıtan A.K. belge imzalatacağını söyleyerek kadın savcının dairesini öğrenip zile bastı. Ş.A.'nın kapıyı açmasıyla içeri dalan A.K. "Seni istiyorum, sen çok güzelsin" dedi. Ş.A. "Ben seni görmedim bile ne istiyorsun" dedi. Evinden çıkmasını istemesi üzerine A.K, "Hayır konuşacağız, seni istiyorum. Sonuçta ben de savcıyım. Sana çok ulaşmaya çalıştım. Hafta sonları Konya'ya gidiyorsun. O yüzden hafta sonu gelmedim" diye karşılık verdi.



"YALVARIRIM GİT..."
Kadın savcıyı kolundan sürükleyip oturma odasına götüren A.K., "Neden başını örttün, sen çok güzelsin" diyerek üzerine yürümeye başladı. Ş.A. "Beni bırak, istemiyorum" diyerek itti. A.K., "Nasıl yani beni istemiyor musun, benimle oynadın mı? O zaman benimle neden konuştun?" dedi. Ş.A. da "Ne oynaması, ne konuşması yalvarırım, git" yanıtını verdi.



"BENİ İSTEMEDİĞİNE YEMİN ET"
Reddedildiğine ikna olmayan A.K. "İnanmıyorum sana, beni istemediğine yemin et" deyip Kuran'a el basmasını istedi. A.K'nin bir an evvel gitmesi için defalarca Kur'an'a el basan kadın savcı Ş.A., "Kimseye bir şey söylemem, mesaiye gelmediğim fark edilir, lütfen bırak beni" dedi. "Beni istemiyor musun?" diye tekrar soran A.K., yine olumsuz yanıt alınca "Ben zaten karımı seviyorum, karımdan boşanmadan senle de olurum diye düşünmüştüm. Hakkını helal et" diyerek evden çıktı. Yaşanan garip olay sonrası Cumhuriyet Savcısı kadın, meslektaşından şikâyetçi oldu.



Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Ş.A. ile aynı apartmanda yaşayan M.D., A.K.'yi teşhis etti. Soruşturma dosyası A.K'nin Antalya'da görevli olması nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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