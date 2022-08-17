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Giriş Tarihi: 17.8.2022 16:13

Sar Başa filmi konusu ne? Sar Başa filmi oyuncuları kim?

Sar Başa filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile araştırılmaya başlandı. Beyazperdenin arkasından ilk kez televizyon ekranlarında izleyicileri ile buluşacak olan yapımda Alper Rende, Kemal Can Parlak, Ali Biçim gibi genç yetenekler yer alıyor. Peki, Sar Başa konusu nedir? Sar Başa oyuncuları kimler?

Sar Başa filmi konusu ne? Sar Başa filmi oyuncuları kim?

Berk Alan'ın yönetmenliğini yaptığı ilk film olan yapım konu olarak; Ussal, üniversite sınavlarına hazırlanmakta olan bir gençtir. Moda tasarımcı olmak isteyen abisi, kuzenleri, basketbol antrenörü Kürşad ve müzisyen olmak isteyen Sabri ile aynı evi paylaşan Ussal'ın başına tam da sınavdan önce beklenmek bir şey gelir. Peki, Sar Başa konusu nedir? Sar Başa oyuncuları kimler?

SAR BAŞA KONUSU

Ussal, üniversite sınavlarına hazırlanmakta olan bir gençtir. Moda tasarımcı olmak isteyen abisi, kuzenleri, basketbol antrenörü Kürşad ve müzisyen olmak isteyen Sabri ile aynı evi paylaşan Ussal'ın başına tam da sınavdan önce beklenmek bir şey gelir. Uzun süredir hazırlandığı sınava bir gün kala talihsiz bir olay yaşayan Ussal, hafızasını yitirir. Yaşananlar karşısında ne yapacaklarını şaşıran ekip, Ussal'ın hafızasını geri getirmenin yolunu aramaya başlar. Gençler, bir ümit son yaşadıkları günü tekrar yaşatmaya çalışarak Ussal'ın hafızanı geri getirmeye çalışır.

SAR BAŞA OYUNCULARI

Alper Rende

Kemal Can Parlak

Ali Biçim

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Sar Başa filmi konusu ne? Sar Başa filmi oyuncuları kim?
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