Şarampol faciası karı-kocanın sonu oldu

Artvin'de yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü Şakir Kör (41) ve eşi Nilgün Kör yaşamını yitirdi. Kaza, Şavşat ilçesine bağlı Yavuzköy yayla yolunda meydana geldi. Şavşat İl Özel İdaresi'nde görevli iş makinesi operatörü Şakir Kör'ün kullandığı kamyon, freni boşalması sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Nilgün Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Şakir Kör ise ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.