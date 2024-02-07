Sarıçam belediyesinden yılın 365 günü sıcak yemek hizmeti

Adana'nın Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın 2014'te göreve gelir gelmez hayata geçirdiği uygulamalardan biri olan 'Sıcak Yemek Hizmeti' aralıksız devam ediyor. İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı, hasta, engelli, evde tedavi gören, evde yemek yapamayan 65 yaş ve üstü dezavantajlı ailelerin iki öğün sıcak yemek ihtiyaçları Sarıçam Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Sarıçam Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hijyenik koşullarda temin edilen, beslenme değeri yüksek yemekler, görevliler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine bırakılıyor. Cumhur İttifakı Sarıçam Belediye Başkan adayı Bilal Uludağ, yaklaşık 10 yıldır sürdürdükleri 'Sıcak Yemek Hizmeti' ile günlük 600 hanenin iki öğün sıcak yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Başkan Bilal Uludağ, "2014 yılında hayata geçirdiğimiz sıcak yemeklerimiz yılın 365 günü iki öğün olarak personellerimiz tarafından ailelerimizin evlerine bırakıyoruz. Bizim anlayışımızda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de dediği gibi 'Belediye demek insan onuruna, insan şerefine hürmetle bağlılık ve sevgi dolu muamele demektir. Bizim belediyeciliğimizin temeli insan sevgisidir.' O yüzden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu anlayışla hizmet üretmeye, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz "dedi.