Sarıkamış şehitleri için eksi 6 derecede yürüdüler

Pınarbaşı ilçesi Pazarören Mimarsinan Fen Lisesi öğrencileri, 1914 yılında Kars'ı Ruslardan geri almak için harekâta katılan ve Allahuekber dağlarında, donarak şehit düşen 60 bin asker anısına yürüdü. Öğrenciler Sarıkamış Harekâtı'nın 111'ncu yıl dönümünde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ,"Şehidim hakkını helal et bize","Her Türk asker doğar" sloganları attı.

Eksi 6 derece soğuktaki yürüyüşe Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Kılıç, Okul Müdürü Hayrettin Acet ile jandarma ve yöre halkı katıldı. Jandarma karakolu önünde başlayan anma yürüyüşü Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi yerleşkesinde şehitler için dua edilmesi ve istiklal marşının okunmasının ardından sona erdi.

