Sarıyer’de İETT otobüsünde talihsiz kaza: 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de, Poligon Mahallesi - Kabataş seferini yapan 58A hat numaralı İETT otobüsüne sabah saatlerinde 81 yaşındaki Ender Eliçin bindi. Otobüs seyir halinde iken Eliçin bir süre Otobüsün ön kapısına yakın bir noktada ayakta yolculuk yaptı. Ancak Eliçin seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü.
HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Düşmenin ardından otobüsü durduran İETT şoförü, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Otobüsteki vatandaşlar ise Eleçin'e kalması için yardımcı oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan Eliçin'i ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak 81 yaşındaki yolcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İETT otobüsünde düştü: 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti
ŞOFÖR İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında emniyete götürülen otobüs şoförü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yaşanan talihsiz kazanın ve yolcunun dengesini kaybederek düştüğü anların, otobüsün iç güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildiği öğrenildi.