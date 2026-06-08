Sarıyer’de İETT otobüsünde talihsiz kaza: 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de, Poligon Mahallesi - Kabataş seferini yapan 58A hat numaralı İETT otobüsüne sabah saatlerinde 81 yaşındaki Ender Eliçin bindi. Otobüs seyir halinde iken Eliçin bir süre Otobüsün ön kapısına yakın bir noktada ayakta yolculuk yaptı. Ancak Eliçin seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü.