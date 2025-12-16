Sarıyer’de takla atan otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Kumköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobiliyle ilerleyen Ahmet T., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak ağaçlık alana savruldu.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Kazanın ardından araç içinde mahsur kalan sürücü için itfaiye ekiplerine haber verildi. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve alkollü olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.