Sarıyer’de yol çöktü, Kağıthane’de toprak kaydı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, bazı alt geçitleri su bastı. Sarıyer Ayazağa'da ise yoğun yağış nedeniyle Cendere Caddesi'nde kısmen çökme meydana geldi.

YOL ÇÖKTÜ UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Asfalt parçaları yola saçılırken araç sürücüleri çöken yolda güçlükle ilerledi. Bazı araç sürücüleri araçlarının altını sürterek yoldan geçebildi. Yolun çökmesi nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

KAĞITHANE'DE KAYAN TOPRAK YOLU KAPATTI

Kağıthane'de ise toprak kayması meydana geldi. Yağış ile birlikte toprak, caddenin Sarıyer istikametini tamamen trafiğe kapattı. Minibüs şoförü Serdar Kamber ise seyir halindeyken minibüsünün üzerine kayan toprağın geldiğini görünce direksiyonu sola çevirerek toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu.

"SANİYELERLE ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUM"

Serdar Kamber, "Gülbahar tarafından geldim. Sarıyer'e doğru gidiyordum. Aşırı yağış vardı. İstinat duvarının çökmesi neticesinde benim aracım yolda kaldı. Belediye geldi, hemen yolu açmaya başladılar. Ben direksiyonu sola kırdım, istinat duvarının altında kalmamak için. Saniyelerle altında kalmaktan kurtuldum. Herhangi bir yaralı yok ama hasar var aracımda. Duvar yıkıldı, komple yolu kapattı" diye konuştu.

Belediye ekiplerinin, yağmur suyu ve toprak ile dolan yolu iş makineleri yardımı ile temizleme çalışmaları devam ediyor.

