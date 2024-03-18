Sarıyer’deki çatışmada İsveçli baron izi

Olay, saat 23.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koru Yolu Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında kafede bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra kafeden çıkan taraflar silahla çatıştı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu belirlenen Mazlum Ayrancı(35) olay yerinde hayatını kaybederken, Umut Koyuncu(33) bacağından silahla yaralandı. Saldırıya karışan 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.Silahla vurulan Mazlum Ayrancı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bacağından vurulan Umut Koyuncu Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polisin, olaya karıştığı belirlenen Türk uyruklu İsveç vatandaşı 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Öldürülen Mazlum Ayrancı'nın babası saldırıyla ilgili İsveç'te yaşadığını belirttiği suç örgütünü liderini suçladı. Baba Tuncay Ayrancı, Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ayrancı, oğlunun İsveç'te 'uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs' suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rawa Majid ile husumetli olduğunu söyledi. Tuncay Ayrancı, "Rawa Majid, medyada yer alıyordu, benim oğlumu bitirdi" dedi.Öte yandan Sarıyer'de geçen yıl 15 Eylül'de site içerisindeki kafeye motosikletli iki kişi tarafından ateş açılmış, açılan ateşe silahlı karşılık veren İsveç uyruklu 6 kişi ile kaçtıkları aracın şoförü gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kafede bulunan ve silahla karşılık veren grubun olay yerinden kaçtığı lüks minibüsün plakasını tespit etmişti.Şüphelilerden İsveç uyruklu Richard Icho M., Mevludın M., Salah S.M.A.Z., Elvır M. Harrıs L.O. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Stella M.A.S. ise sınır dışı edilmez üzere göç idaresine teslim edilmişti. Bu çatışmada da Rawa Majid'in adı geçmişti. Bu çatışmanın da o çatışmanın bir devamı olabileceği öne sürüldü.