Sarıyer’i yasa boğan kaza: Muhtar Fulya Bayram hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de dün Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Bayram'ın kullandığı iki kişilik elektrikli araç seyir halindeyken kayarak kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç yan yatarak karşı yönden gelen otomobil ile bariyerlerin arasına sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede önlem alırken, Fulya Bayram ile yanındaki S.A. sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Fulya Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı S.A. ise Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.