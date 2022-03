Şarkı Sözleri: İngilizce Ve Türkçe Şarkılardan Anlamlı Ve En Güzel Şarkı Sözleri Alıntıları

Her insanın her ruh haline uygun en sevdiği şarkısı vardır. Bir de herkes tarafından kabul edilmiş aşk şarkıları vardır. Kendi en sevdiğimiz şarkı olmasa bile o şarkıyı duyduğumuzda aşk şarkısı olduğunu bildiğimiz şarkılar her zaman belleğimizde yer edinmiştir. Biz de en sevilen uzun ve kısa aşk şarkı sözlerini sizler için bir araya getirdik.

Güzel Şarkı Sözleri

İngilizce ve Türkçe en sevilen şarkılar herkes için farklı olsa da en çok dinlenen şarkıların sevilen kısımlarından sizler için liste hazırladık. İşte İngilizce ve Türkçe şarkılardan uzun ve kısa aşk şarkı sözleri alıntılar;

İngilizce anlamlı şarkı alıntıları:

You're my heart, you're my soul (sen benim kalbimsin, ruhumsun)

I'll keep it shining everywhere I go (nereye gidersem gideyim onu parıldatacağım)

I know I'm not perfect. But at the end of the day, who is? (Muhteşem olmadığımı biliyorum ama günün sonunda kim öyledir ki?)

All these roads steer me wrong, but I still drive them all night long. (Bütün bu yollar beni yanlışa götürüyor. Ama ben hala o yollarda araba sürüyorum)

If you walk away, everyday it'll rain, rain, rain, rain. ( Eğer sen gidersen, her gün yağmur yağar)

Türkçe anlamlı şarkı alıntıları: