Giriş Tarihi: 14.3.2022 10:37Son Güncelleme: 14.3.2022 10:37
Şarkı Sözleri: İngilizce Ve Türkçe Şarkılardan Anlamlı Ve En Güzel Şarkı Sözleri Alıntıları
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Hepimizin en mutlu olduğu anlarının da en mutsuz olduğu anlarının da şarkıları vardır. İlk dans şarkıları, beraber dinlenen ilk şarkı gibi daha romantik hallere soktuğumuz şarkılarımız bile mevcuttur. Şarkı türlerinin çeşitliliği ve geçmişten günümüze yerli ya da yabancı binlerce şarkı olması herkesin kendi hislerine uygun şarkıları keşfetmesine de yardımcı olmaktadır aslında. Peki, duygularımızı en güzel ifade ettiğine inandığımız şarkılar sözleri hangileri? Güzel şarkı sözleri aradığımızda karşımıza hangileri çıkmakta? Gelin hep beraber bakalım.
Her insanın her ruh haline uygun en sevdiği şarkısı vardır. Bir de herkes tarafından kabul edilmiş aşk şarkıları vardır. Kendi en sevdiğimiz şarkı olmasa bile o şarkıyı duyduğumuzda aşk şarkısı olduğunu bildiğimiz şarkılar her zaman belleğimizde yer edinmiştir. Biz de en sevilen uzun ve kısa aşk şarkı sözlerini sizler için bir araya getirdik.
Güzel Şarkı Sözleri
İngilizce ve Türkçe en sevilen şarkılar herkes için farklı olsa da en çok dinlenen şarkıların sevilen kısımlarından sizler için liste hazırladık. İşte İngilizce ve Türkçe şarkılardan uzun ve kısa aşk şarkı sözleri alıntılar;
İngilizce anlamlı şarkı alıntıları:
You're my heart, you're my soul (sen benim kalbimsin, ruhumsun)
I'll keep it shining everywhere I go (nereye gidersem gideyim onu parıldatacağım)
Dance me to the end of love (Dans et benimle aşk bitene dek)
I know I'm not perfect. But at the end of the day, who is? (Muhteşem olmadığımı biliyorum ama günün sonunda kim öyledir ki?)
All these roads steer me wrong, but I still drive them all night long. (Bütün bu yollar beni yanlışa götürüyor. Ama ben hala o yollarda araba sürüyorum)
If you walk away, everyday it'll rain, rain, rain, rain. ( Eğer sen gidersen, her gün yağmur yağar)
Türkçe anlamlı şarkı alıntıları:
Hiçbir vücut ısısı değiştirmiyorsa mevsim normallerini, sevmek de yok artık hiç kimseyi
Bir gün gelir herkes kendi yoluna gider, her şey nasıl başladıysa öyle biter.
Oysa ben bu gece, yüreğim elimde, sana bir sırrımı söyleyecektim. Şu mermi içimi delmeseydi eğer seni alıp götürecektim.
Dün gece sen uyurken yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana. İşte bu yüzden sırf bu yüzden yeni bir isim verdim sana, Destina.
Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiyse, bu dünya yansın.