Şarkıcı Alizade gözaltına alındı… Gerekçe “Uyuşturucuya Özendirme”

Rap müzik şarkıcısı Azerbaycan asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek gerekçesiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye aldı.
Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak "Esrar Gibi" ifadesinin kullandığı belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen Asya Alizade, İstanbul Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına alındı.