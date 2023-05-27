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Giriş Tarihi: 27.5.2023 15:13

Şarkıcı Alizade gözaltına alındı… Gerekçe “Uyuşturucuya Özendirme”

Azerbaycan asıllı rap müzik şarkıcısı Asya Alizade, kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Şarkıcı Alizade gözaltına alındı… Gerekçe “Uyuşturucuya Özendirme”

Rap müzik şarkıcısı Azerbaycan asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek gerekçesiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye aldı.

Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak "Esrar Gibi" ifadesinin kullandığı belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen Asya Alizade, İstanbul Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Asya Alizade ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Asya Alizade suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Şarkıcı Alizade gözaltına alındı… Gerekçe “Uyuşturucuya Özendirme”
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