Sarp Sınır Kapısı’ndan 4.5 milyonluk kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gece saat 03.00 sıralarında kapıdan geçiş yapan TIR X-ray cihazından gecerken kaçak malzeme tespit edildi. TIR'ın gizli bölümlerinde 27 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4.5 milyon TL olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından kaçak ürünlere el konulurken, araç sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldığı belirtildi.