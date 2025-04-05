Haberler Yaşam Haberleri Sarp Sınır Kapısı’ndan 4.5 milyonluk kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 5.4.2025 21:09 Son Güncelleme: 5.4.2025 21:12

Sarp Sınır Kapısı’ndan 4.5 milyonluk kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerince yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 4.5 milyon TL'lik 27 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Araç sahibi gözaltına alındı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Sarp Sınır Kapısı’ndan 4.5 milyonluk kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gece saat 03.00 sıralarında kapıdan geçiş yapan TIR X-ray cihazından gecerken kaçak malzeme tespit edildi. TIR'ın gizli bölümlerinde 27 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4.5 milyon TL olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından kaçak ürünlere el konulurken, araç sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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Sarp Sınır Kapısı’ndan 4.5 milyonluk kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
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