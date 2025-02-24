Sarp tüneli girişinde heyelan: Yamaçtan kopan dev kayaların Sarp tüneli girişini kapattı

Karadeniz Sahil Yolu'nun, Artvin'in Kemalpaşa ilçesi ile Sarp Sınır Kapısı arasında yer alan tünel girişinde heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri bölgede olası heyelanların devam etme ihtimaline karşı inceleme başlatırken, karayolları ekipler kapanan tünel girişinde yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kara yolu ulaşımı Karadeniz Sahil Yolu'nun deniz tarafındaki Sarp Sınır Kapısı-Kemalpaşa istikametinden kontrollü olarak sağlanıyor.