Haberler Yaşam Haberleri Sarp tüneli girişinde heyelan: Yamaçtan kopan dev kayaların Sarp tüneli girişini kapattı
Giriş Tarihi: 24.2.2025 16:28 Son Güncelleme: 24.2.2025 16:34

Sarp tüneli girişinde heyelan: Yamaçtan kopan dev kayaların Sarp tüneli girişini kapattı

Doğu Karadeniz Bölgesinde etkili olan  kar yağışların ardından Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemalpaşa ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki Sarp Tüneli girişinde heyelan meydana geldi. Tünelin üst kısmında bulunan yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları tünel girişindeki yola sürüklendi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Sarp tüneli girişinde heyelan: Yamaçtan kopan dev kayaların Sarp tüneli girişini kapattı

Karadeniz Sahil Yolu'nun, Artvin'in Kemalpaşa ilçesi ile Sarp Sınır Kapısı arasında yer alan tünel girişinde heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri bölgede olası heyelanların devam etme ihtimaline karşı inceleme başlatırken, karayolları ekipler kapanan tünel girişinde yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kara yolu ulaşımı Karadeniz Sahil Yolu'nun deniz tarafındaki Sarp Sınır Kapısı-Kemalpaşa istikametinden kontrollü olarak sağlanıyor.

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Sarp tüneli girişinde heyelan: Yamaçtan kopan dev kayaların Sarp tüneli girişini kapattı
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