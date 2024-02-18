Şartlı Eğitim Yardımı ile 1.9 milyon çocuğa destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Şartlı Eğitim Desteği (ŞEY) ile 2023'te 1.9 milyon öğrenciye destek sağlandı. Sağlanan destekte çocuğun okul dönemi içerisinde 4 günden fazla devamsızlık hakkı yapmaması şartı aranıyor. Çocuk başına ödenen destek varsa annenin yoksa babanın hesabına aktarılıyor. Destekle, çocukların okul kırtasiye masrafları karşılanarak eğitimlerini sürdürmeleri amaçlanıyor. İlköğretime devam eden erkek öğrenciler için aylık 90, kız öğrenciler için 100 lira destek sağlanıyor. Ortaöğretimde ise erkek öğrenciler için aylık 130, kız öğrenciler için 150 lira yardım yapılıyor. ŞEY desteğiyle okula dönen 1.9 milyon öğrenciye, 2023'te toplam 1.5 milyar liralık yardım yapıldı.