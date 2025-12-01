Haberler Yaşam Haberleri Savcı ile emekli hakim babasının kavgası adliyede bitti: “Her yerim morluk içinde, kendimi odaya kilitledim”
Savcı ile emekli hakim babasının kavgası adliyede bitti: “Her yerim morluk içinde, kendimi odaya kilitledim”

Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan ağır ceza duruşma savcısı A.M.S., emekli askeri hakim olan babası M.T.S’nin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla karakola şikayette bulundu. Savcı ve emekli hakimin bir evden dolayı tartıştığı öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Savcı ile emekli hakim babasının kavgası adliyede bitti: Her yerim morluk içinde, kendimi odaya kilitledim

Bakırköy'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bakırköy Adliyesi'nde ağır ceza mahkemesinde savcı olarak görev yapan A.M.S. polis ekiplerini arayarak emekli askeri hakim olan babası M.T.S.'den şiddet gördüğünü söyledi ve yardım istedi. Savcı A.M.S. şikayetinde, 'Babamdan şiddet görüyorum. Her yerim morluk içerisinde. Şu an kendimi odaya kilitledim" ifadelerine yer verdi. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Adreste polisleri karşılayan savcı, ekiplere babasından şiddet gördüğünü söyledi. İkilinin M.T.S.'ye ait bir evden dolayı tartışma yaşadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet üzerine ekipler, kadın savcı ve emekli askeri hakim babasını gerekli işlemlerin devamı için Bakırköy Aile İçi Ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürdü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Savcı ile emekli hakim babasının kavgası adliyede bitti: “Her yerim morluk içinde, kendimi odaya kilitledim”
