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Giriş Tarihi: 8.1.2024

Savcı istismarcı sapığın peşini bırakmıyor

İstanbul’da 16 yaşındaki G.Ç. ile cinsel ilişkiye giren S.B. (21) bu anları kayıt altına aldı. Psikolojisi bozulan kız durumu annesine anlattı. Mahkeme dosyayı iade ederken, Savcı Ahmet Yiğit’in mücadelesi sonucu şüphelinin 5 yıla kadar hapsi istendi

ARZU KAYA ARZU KAYA
Savcı istismarcı sapığın peşini bırakmıyor
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Nisan 2018'de 16 yaşındaki G.Ç. sosyal medyadan tanıştığı duygusal birliktelik yaşadığı S.B. (21) ile buluştu. İddiaya göre S.B. küçük kızı günlük kiralık eve götürerek zorla cinsel ilişkiye girdi ve bu anları kayıt altına aldı. Psikolojisi bozulan kız durumu annesine anlattı. Olayı öğrenen babası, zanlı S.B. ile bir buluşma ayarladı. Olay yerine arkadaşlarıyla gelen S.B., kızın babasıyla arbede yaşadı. Polislerin gelmesiyle korkunç olay ortaya çıktı. Soruşturma başlatıldı. Saldırgan S.B. "rızası vardı" dedi. Ancak savcılık küçük kızın yaşına dikkat çekti, "rızam yoktu" sözünü de dikkate alarak "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından S.B.'nin 30 yıla kadar hapsini istedi.

MAHKEME "RIZASIYLA GİTTİ" DEDİ
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, küçük kızın şüphelinin evine kendi rızasıyla gittiğini, yaşının 15'ten büyük olması nedeniyle "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçunun oluştuğunu ve bu suçun da Asliye Ceza Mahkemesi'nin alanına girdiğini belirtti. Dahası, mağdurun görüntülerinin kendi isteğiyle çekilip çekilmediğinin değerlendirilmediğini de kaydetti. Dosyayı savcılığa iade etti.




İTİRAZI REDDEDİLDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adeta bir hukuk mücadelesi başlatarak kararın hatalı olduğunu belirtti ve üst mahkemeye itirazda bulundu. Mahkemenin iade gerekçesinde adeta yargılama yaptığını kaydeden Başsavcılık, "Mağdurun 15 yaşından büyük ve rızasının olduğu belirtilmişse de kız çocuğunun rızasının olmadığını söyledi. "Yargılamayı yapıp gerektiğinde beraatına karar vermesi gerekirken iade etmiştir" dedi. Ancak üst mahkeme de "usul ve yasaya uygun" değil diyerek itirazı reddetti. Dosya yeniden savcılığa geldi.

"MAĞDURİYETLERE SEBEP OLMASIN"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit, itiraz yollarının tükenmesinin ardından bu kez Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Kanun yararına bozma talebinde bulundu. Mahkemenin iade gerekçesinde sadece şüphelinin beyanına itibar edildiğini belirterek, "Mağdurun beyanına itibar edilmedi. Üst mahkeme de itirazı reddetti. Bu tür olayların toplumda infial uyandırmasına rağmen 18 yaşından küçük birçok kız çocuğunun mağduriyetine sebebiyet verildi. Bu tür olumsuz kararlar örnek teşkil ettiğinden ve benzer mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi için Yargıtay ilgili ceza dairesinde gerekli özenle incelenmesini arz ederiz" ifadesini kullandı.

YENİ İDDİANAME DÜZENLENDİ
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ise kanun yararına bozma yoluna gitmeden sorunun yargısal yollarla çözülebileceğini belirterek dosyayı tekrar savcılığa gönderdi. Bunun üzerine savcılık yeni bir iddianame düzenledi. Tüm hukuki mücadele sürecinin anlatıldığı iddianamede, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başka bir işlem yapma imkanı kalmadı" denildi. S.B.'nin "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi.

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Savcı istismarcı sapığın peşini bırakmıyor
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