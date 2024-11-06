Savcılık pürmüzü silah kabul etti

Dehşete düşüren olay geçtiğimiz 29 Temmuz günü merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesindeki bir işyerinde meydana geldi. Ali Poçanoğlu, iddiaya göre bir süredir ortak iş yaptığı Abdurrahim Özarslan'ın işyerindeki kasadan para, ziynet eşyası ve bir takım malzemeler çaldı. Bunun üzerine Abdurrahim ve kardeşi Fatih Tufan işyerine çağırdıkları Poçanoğlu'nu sandalyeye bağlayıp işkence yaptı. Şüphelilerin ellerinden kurtulan Poçanoğlu, polise başvurdu. Gözaltına alınan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
PÜRMÜZ SİLAH SAYILDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Özarslan kardeşler hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', silahtan sayılan pürmüzle 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlarından etkinlik pişmanlık hükümleri de çerçevesinde 19 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talebiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Aynı dosyada hem mağdır hem de şüpheli olarak bulunan Ali Poçanoğlu hakkında da 'hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
VÜCUDUNU PÜRMÜZLE YAKIP, ÇEKİÇ VE BIÇAKLA İŞKENCE YAPMIŞLAR
İddianamede yer alan ifadeler ise kan dondurdu. İddianamede, "Ali Poçanoğlu'nun kasadan para, altın gibi malzemeleri çaldığı, bunun üzerine Özarslan kardeşlerin çelik kasayı görecek şekilde işyerlerine kamera bağlattığı, kameradan hırsızlık anlarını tespit edilmesi üzerine olay günü Ali'yi işyerlerine çağırdıkları, burada tartışma yaşandığı, bunun üzerine şüphelilerin Ali'yi sandalyeye oturtup, ellerini ve ayaklarını bağladıkları, sopa ile omzuna demir anahtar ile alnına vurdukları, silah doğrulttuğu, 5 adet toplam değeri 600 bin TL olan senede zorla imzalatmaya çalıştıkları, imzalamak istemeyince pürmüz ile sırtını yaktıkları, aracının onlara üzerine olacağına dair sözleşme imzalattıkları, çekiçle çenesine vurdukları, telefonundaki banka şifrelerini istedikleri vermeyince omzunu da pürmüzle yaktıkları, zorla aldıkları şifreyle hem kendi hesaplarına hem de başka birinin hesabına toplam 77 bin 750 TL gönderdikleri, sözleşme senetlerini imzalamadığı için kolunu bıçakla kestikleri ve boğazına ip dolayıp sıktıkları, aracındaki 8 adet çeyrek altını da aldıkları belirtildi."
Özarslan kardeşler Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.