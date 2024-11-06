Savcılık pürmüzü silah kabul etti





VÜCUDUNU PÜRMÜZLE YAKIP, ÇEKİÇ VE BIÇAKLA İŞKENCE YAPMIŞLAR

İddianamede yer alan ifadeler ise kan dondurdu. İddianamede, "Ali Poçanoğlu'nun kasadan para, altın gibi malzemeleri çaldığı, bunun üzerine Özarslan kardeşlerin çelik kasayı görecek şekilde işyerlerine kamera bağlattığı, kameradan hırsızlık anlarını tespit edilmesi üzerine olay günü Ali'yi işyerlerine çağırdıkları, burada tartışma yaşandığı, bunun üzerine şüphelilerin Ali'yi sandalyeye oturtup, ellerini ve ayaklarını bağladıkları, sopa ile omzuna demir anahtar ile alnına vurdukları, silah doğrulttuğu, 5 adet toplam değeri 600 bin TL olan senede zorla imzalatmaya çalıştıkları, imzalamak istemeyince pürmüz ile sırtını yaktıkları, aracının onlara üzerine olacağına dair sözleşme imzalattıkları, çekiçle çenesine vurdukları, telefonundaki banka şifrelerini istedikleri vermeyince omzunu da pürmüzle yaktıkları, zorla aldıkları şifreyle hem kendi hesaplarına hem de başka birinin hesabına toplam 77 bin 750 TL gönderdikleri, sözleşme senetlerini imzalamadığı için kolunu bıçakla kestikleri ve boğazına ip dolayıp sıktıkları, aracındaki 8 adet çeyrek altını da aldıkları belirtildi."

Özarslan kardeşler Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.