Savcılıktan anlamlı uzlaşı! Genç kadın temizlik parasına çöktü, avukatım diye yalan söyledi

İlginç olayın adresi İstanbul Kadıköy. 28 yaşındaki Dilara K. geçen mart ayında evinin temizliği için bir şirket ile anlaştı. Evine, bin 500 lira karşılığında temizlik personeli gönderilen kadın, temizlik yapılmasına rağmen ücreti ödemedi. Bunun üzerine temizlik şirketinin sahibi Ali D. whatsapp üzerinden mesaj atarak ücreti talep etti. Ancak aldığı cevapla tehdit edildi. İddiaya göre Dilara K., "Ben avukatım, bunun bedeli ağır ödeyeceksiniz" diyerek tehditler savurdu.

TEMİZLİK ŞİRKETİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Temizlik personeli aracılığı ile hizmet verdiği müşteriden tehdit alan şirket sahibi Ali D., atılan tehdit mesajlarıyla savcılığın yolunu tuttu. "Beni tehdit eden, temizlik ücretini ödemeyen ve avukat olduğunu söyleyen kişiden şikayetçiyim" dedi. Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İfadesi alınan Dilara K., sosyal medyada yaptığı araştırma sonucu bulduğu temizlik firmasından evine temizlik personeli istediğini belirterek, "Normalde 9 saat temizlik yapılması gerekirken yaklaşık 5 saat yapıldıktan sonra evden ayrıldığını öğrendim. Temizlik günü evde değildim. Bir gün sonra gittiğimde her zamanki yapılan temizliğin yapılmadığını gördüm. İki ayrı banyo ve teras temizlenmemişti. Nevresimler değiştirilmemiş ve yıkama işlemi yapılmamıştı. Uygun temizlik yapılmadığını görünce parayı göndermedim" dedi.

"FAYDASI OLUR DİYE AVUKATIM DEDİM"

Şirket sahibinin parayı tahsil için evinin önüne kadar geldiğini öne sürdüğünü söyleyen Dilara K., "Çekindiğim için faydası olur düşüncesiyle avukat olduğumu söyledim. Aslında çağrı merkezi çalışanıyım. Olay nedeniyle üzgünüm. Ücreti ödemek isterim" diyerek tehdit iddialarını ise reddetti.

SAVCILIKTAN DUYARLI UZLAŞTIRMA

Ancak şikayetçi Ali D. ücreti artık istemediğini şikayetinden ise bir şartla vazgeçeceğini söyledi. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı veya Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağış yapılmasını talep etti. Bu duyarlı talep üzerine şüpheli kadın da kayıtsız kalmadı. Savcılık böylelikle tarafları uzlaştırdı. Dilara K. Mehmetçik Vakfı'na 2 bin lira bağış yaptı, makbuzunu da savcılığa sundu.

UZLAŞMA SONRASI DOSYA KAPANDI

Savcılık, Dilara K.'nin Mehmetçik Vakfı'na 2 bin lira bağış yaptığını, Vakfın kendisine teşekkür belgesi gönderdiğini, böylelikle müştekinin de ekonomik zararının giderildiğini belirtti. Basit tehdit suçunun uzlaşmaya tabii olduğunu ve tarafların uzlaştığını kaydederek dosyada takipsizlik kararı verdi.