‘Savcıyım’ diyerek hakaret savurmuştu! Tutuklamaya sevk edildi

SAVCI İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Şüphelinin Y.S.isimli şahıs olduğunu, iddia ettiği gibi savcı değil Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu ortaya çıkmıştı. Şüphelinin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu tespit edilmişti.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Ayrıca şüpheli hakkında yapılan incelemede, şüpheli sıfatı ile "İşyerinden Ve Kurumdan Hırsızlık (Suça Sürüklenen Çocuk), Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Tehdit – Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edilmişti.