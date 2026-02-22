‘Savcıyım’ diyerek hakaret savurmuştu! Tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İETT otobüsünde kendisinin savcı olduğunu iddia edip, başörtülü başka bir kadın yolcuya, "Yobaz, hava almayan beynine hava sokarım, seni öldüreceğim" gibi akılalmaz ifadeler kullanan kadın hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.
"Tehdit" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında kadının kimliğinin tespit edilmesi için kolluk birimine müzekkere yazılmıştı.
SAVCI İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI
Şüphelinin Y.S.isimli şahıs olduğunu, iddia ettiği gibi savcı değil Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu ortaya çıkmıştı. Şüphelinin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu tespit edilmişti.
SİCİLİ KABARIK ÇIKTI
Ayrıca şüpheli hakkında yapılan incelemede, şüpheli sıfatı ile "İşyerinden Ve Kurumdan Hırsızlık (Suça Sürüklenen Çocuk), Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Tehdit – Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edilmişti.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli çok geçmeden emniyet tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bu sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Savcıya ifade veren Y.S., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Köpeğiyle İETT otobüsüne bindi, başörtülü kadına tehditler savurdu: "Beynine hava sokarım" Gözaltına alındı...