Haberler
Yaşam
Köpeğiyle İETT otobüsüne bindi, başörtülü kadına tehditler savurdu: Beynine hava sokarım!
Giriş Tarihi: 21.02.2026 13:40
Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 13:41
Köpeğiyle İETT otobüsüne bindi, başörtülü kadına tehditler savurdu: Beynine hava sokarım!
Köpeğine ağızlık takmayan ve İETT otobüsüne binen bir kadın yolculara tehditler savurdu. Savcı olduğunu iddia kadın, başörtülü başka bir kadın yolcuya, "Yobaz, hava almayan beynine hava sokarım, seni öldüreceğim" gibi akılalmaz ifadeler kullandı. Saldırgan kadının tehditleri sosyal medyada büyük tepki çekti.