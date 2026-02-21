Köpeğiyle İETT otobüsüne bindi, başörtülü kadına tehditler savurdu: Beynine hava sokarım!

"BEYNİNE HAVA SOKARIM, SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Kendini savcı olarak tanıtan kadın, başörtülü bir yolcuya "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım. Polis benim emrim altında. Sen kimsin? Seni öldüreceğim, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor..." şeklinde bağırdı.