Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Köpeğiyle İETT otobüsüne bindi, başörtülü kadına tehditler savurdu: Beynine hava sokarım!
Giriş Tarihi: 21.02.2026 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 13:41

Köpeğiyle İETT otobüsüne bindi, başörtülü kadına tehditler savurdu: Beynine hava sokarım!

Köpeğine ağızlık takmayan ve İETT otobüsüne binen bir kadın yolculara tehditler savurdu. Savcı olduğunu iddia kadın, başörtülü başka bir kadın yolcuya, "Yobaz, hava almayan beynine hava sokarım, seni öldüreceğim" gibi akılalmaz ifadeler kullandı. Saldırgan kadının tehditleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

  • ABONE OL
Köpeğiyle İETT otobüsüne bindi, başörtülü kadına tehditler savurdu: Beynine hava sokarım!

İETT otobüsünde yaşanan olay sosyal medyada tepki çekti. Köpeğine ağızlık takmadan otobüse binen bir kadın yolcu, diğer yolculara hakaret ve tehditler savurdu.

Köpeğiyle İETT otobüsüne bindi, başörtülü kadına tehditler savurdu: Beynine hava sokarım!

"BEYNİNE HAVA SOKARIM, SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Kendini savcı olarak tanıtan kadın, başörtülü bir yolcuya "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım. Polis benim emrim altında. Sen kimsin? Seni öldüreceğim, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor..." şeklinde bağırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Köpeğiyle İETT otobüsüne bindi, başörtülü kadına tehditler savurdu: Beynine hava sokarım!

Başörtülü yolcu ise "Ben vatandaşım, ne için yobazım? Başörtülü olduğum için mi?" diyerek kendini savundu.

Köpeğiyle İETT otobüsüne bindi, başörtülü kadına tehditler savurdu: Beynine hava sokarım!

Köpeğin ağızlık takması gerektiğini hatırlatanlara ise saldırgan kadın "Ağızlık çantamda, koklaması gerekiyor" diyerek karşılık verdi.

Köpeğiyle İETT otobüsüne bindi, başörtülü kadına tehditler savurdu: Beynine hava sokarım!

Otobüs şoförüne de tehditler savuran kadınla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!