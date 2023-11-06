Savunmasız mazlumlara imdat eyle Allah’ım

Diyanetİşleri Başkanlığı önceki akşam yatsı namazı öncesi ülke genelinde "Gazze için duaya duruyoruz" etkinliği düzenledi. Programda, Filistinliler için Kuran-ı Kerim okundu, Gazze'de hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii'nde programa katıldı.Erbaş, Gazze'de eşi görülmemiş katliamlar yapıldığını, Filistin'in yetimler yurduna döndüğünü söyleyerek "Filistinliler Gazze'de zalimlere karşı mücadele ediyor. Filistinli kardeşlerimizi muzaffer eyle, onlara zafer nasip eyle ya Rabbi. Tüyü bitmemiş bebekler, masum çocuklar, savunmasız kadınlar, yaşlılar hunharca katlediliyor. Filistin kan ağlıyor. Peygamberler mirası Kudüs'e, Gazze'nin masum ve savunmasız mazlumlarına imdat eyle Allah'ım. Hz. İbrahim'den Hz. Süleyman'a kadar birçok peygamberin tevhit, hukuk, adalet ve ahlak mücadelesini verdiği o kutlu şehirde yaşanan acıları bir an önce durdur ya Rabbi" diye dua etti.