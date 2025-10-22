SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 22 Ekim Milli Piyango Online ile Sayısal Loto kazanan numaralar sorgulama ekranı

22 Ekim 2025 Çarşamba akşamı yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi, yine büyük bir heyecana sahne olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından noter denetiminde gerçekleştirilen çekiliş, kurumun resmi YouTube kanalında canlı olarak yayımlanıyor. Şans oyunu tutkunları, çekiliş sonuçlarını MPİ'nin internet sitesindeki sorgulama ekranı üzerinden anında öğrenebiliyor. İşte 22 Ekim tarihli çekilişte kazandıran numaralar ve detaylar…
22 EKİM 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
22 Ekim 2025 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SAYISAL LOTO OYUN TANIMI
Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.