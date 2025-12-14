Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 13 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran rakamlar

Şans oyunları arasında ilgi gören Çılgın Sayısal Loto'da 13 Aralık 2025 tarihli çekiliş sonuçları gündeme geldi. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan çekilişlerde bu hafta büyük ikramiye 432.543.496 TL olarak açıklandı. Canlı ve noter denetiminde yapılan çekiliş sonrası kazanan numaralar sorgulanıyor. İşte, 13 Aralık 2025 Sayısal Loto sonuç ekranı.
Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Süper Star'lı Çılgın Sayısal Loto oyununda;
Birinci kategori olan "6 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "6" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
İkinci kategori olan "5+1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5+1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Üçüncü kategori olan "5 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Dördüncü kategori olan "4 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "4" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Beşinci kategori olan "3 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "3" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Altıncı kategori olan "2 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "2" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Yedinci kategori olan "1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Sekizinci kategori olan "0 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "0" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.