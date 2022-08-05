Haberler Yaşam Haberleri Schengen Vizesi Nasıl Alınır? Schengen Ülkeleri Hangileridir, Şengen Vizesi İçin Nereye Başvuru Yapılır?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:42 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:43

Schengen Vizesi Nasıl Alınır? Schengen Ülkeleri Hangileridir, Şengen Vizesi İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, başka ülke vatandaşlarının ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. Merak edilen en önemli konulardan biri de Schengen vizesi nedir üzerine olmuştur. Schengen vizesi; ilgili makam tarafında, Schengen bölgesine seyahatte bulunmak isteyen kişilere sadece Schengen bölgesi içerisinde seyahat edebilmesine izin vermeye yönelik düzenlenmiş olan bir geçiş belgesidir. Peki, Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen ülkeleri hangileridir? Şengen vizesi için nereye başvuru yapılır?

Schengen Vizesi Nasıl Alınır? Schengen Ülkeleri Hangileridir, Şengen Vizesi İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Schengen bölgesi, tek bir ülke olarak kabul edilen belirli bir bölge vatandaşlarının, bölgenin sınırları içerisinde seyahatinin serbest olmasını kabul eden 26 ülkeden oluşan topluluğun sınırlarına denmektedir. Bu ülkeler arasında Schengen anlaşmasıyla mutabakata varmışlarıdır. 26 ülkenin 22'si Avrupa Birliği üyesi, 4 tanesi de Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nin üyesi konumundadır. Schengen Bölgesi İngiltere hariç neredeyse Avrupa'daki çoğu ülkeyi içine almaktadır. Schengen bölgesi serbest dolaşımını destekleyip Avrupa Birliği'nde bulunmayan ülkeler de vardır. Bunlar: Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn'dır. Peki, Schengen vizesi almak için gerekli olan hususlar nelerdir? Yazımızda bizler de Schengen vizesi nasıl alınır, Schengen ülkeleri hangileridir, Şengen vizesi için nereye başvuru yapılır gibi soruların cevaplarını vererek bazı bilgilendirmelerde bulunduk. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Schengen Vizesi Nasıl Alınır?

İlk olarak Schengen bölgesi ülkesine giriş yapmak için vizeye ihtiyacınızın olup olmadığı bilinmesi gerekmektedir. Schengen vizesi alması gereken ülkeler arasında Türkiye de bulunmaktadır. Türk vatandaşları Schengen bölgesinde yer alan herhangi bir ülkeye girmek için vize almak zorundadır. Bu yüzden vatandaşlarımız Schengen Vize Başvuru Formunu dikkatli ve doğru bir şekilde doldurmalıdır. Bu başvuru formu her ülke için standart ve ortak belirlenmiştir.

Başvuruyu yaparken formun güncel halinin olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Başvuru formunun ardından diğer istenilen belgelerle beraber her şeyi eksiksiz şekilde hazırlamak gereklidir. Hazırladığınız belgelerin Schengen ülkesi konsolosluğunun istediği şekilde olmasına dikkat etmeniz ve buraya teslim etmeniz gerekmektedir.

Schengen Ülkeleri

Schengen bölgesinde 26 ülke bulunmaktadır. Bunlar:

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

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Schengen Vizesi Nasıl Alınır? Schengen Ülkeleri Hangileridir, Şengen Vizesi İçin Nereye Başvuru Yapılır?
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