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Giriş Tarihi: 8.3.2023

Scooter faciasında sürücüye 8 yıl hapis

Antalya’da scooter’daki 2 liseli gence çarparak ölümüne neden olan sürücü, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Acılı aileler gözyaşlarına boğuldu

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Scooter faciasında sürücüye 8 yıl hapis
Antalya'da geçtiğimiz yıl 22 Ekim gecesi Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde Muhammed Can Gülmez yönetimindeki otomobil, scooter kullanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan'a çarptı. Kazada scooter'ı kullanan Mahmut Yağız Balcı (18) ile arkadaşı Ada Kayahan (17) hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan sürücü,



Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmada Ada Kayahan'ın babası Murat Kayahan, "Sürücünün aracı ile yaptığı 200 km hızın yer aldığı kadranın görüntüsü tüylerimi diken diken etti. 2 tane gül gibi yavrumuzu hayattan koparıp aldı" dedi. Yağız Balcı'nın babası Ali Balcı, en ağır cezanın verilmesini isteyerek, "Bu saatten sonra hayatımızda en büyük aktivitemiz, oğlumuzun mezarına gidip gelmek oldu" dedi. Savcı, tutuklu sanık Muhammet Can Gülmez için hiçbir indirim uygulanmamasını istedi. Sanık Gülmez, bilinçli taksir ile öldürmek suçundan 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Scooter faciasında sürücüye 8 yıl hapis
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