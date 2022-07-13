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Giriş Tarihi: 13.7.2022

Scooter’lı Dilara kaza kurbanı

İstanbul’da 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül, scooter’la caddede seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Scooter’lı Dilara kaza kurbanı
Şişli Halaskârgazi Caddesi'nde dün 00.10 sıralarında meydana gelen kazada, Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, elektrikli scooter'la seyir halinde olan Dilara Gül'e (23) çarptı. Gül, çarpmanın şiddetiyle yere düştü. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan ve alkollü olmadığı belirlenen araç sürücüsü Akçelik, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.



Genç dansçı Gül'ün ölümü, ailesini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Gül için Maltepe'deki Mimar Sinan Camii'nde tören düzenlendi. Askerde gözünü kaybederek gazi olan babası Arif Gül, annesi Neşe Gül ile kardeşi ve dansçı arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.



ABD'DE BURS KAZANMIŞTI
Amcasının dans okulu bulunan Gül'ün çok başarılı bir dansçı olduğunu belirten aile dostu Merve Karakaya, "Dilara'nın hayalleri vardı. Bir ay sonra ABD'ye gidecekti. Dansıyla özel bir burs kazanmıştı" diye konuştu.



Gül, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlandı.



Kazanın kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Sağ şeritte ilerleyen Gül sola dönünce, hızla gelen otomobilin kendisine çarptığı görülüyor.

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Scooter’lı Dilara kaza kurbanı
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