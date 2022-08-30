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Giriş Tarihi: 31.8.2022

Scooter’lı İranlı turiste otomobil çarptı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Scooter’lı İranlı turiste otomobil çarptı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada Rusya vatandaşı olan M.B. (50) yönetimindeki otomobil, İranlı turistin kullandığı scooter ile çarpıştı. Kazada 31 yaşındaki İranlı turist Farzan Parsaei hayatını kaybetti. Kaza, Alanya'nın Okurcalar Mahallesi, D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. İranlı turist Farzan Parsaei kullandığı scooter ile kavşaktan anayola bağlanmak istediği sırada Rus turist M.B yönetimindeki 34 ANF 454 plakalı otomobille çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Farzan Parsaei, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın ardından İranlı turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Parsaei'nin cenazesinin ülkesine gönderileceği öğrenildi.

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Scooter’lı İranlı turiste otomobil çarptı
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