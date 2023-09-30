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Giriş Tarihi: 30.9.2023 14:48 Son Güncelleme: 30.9.2023 15:00

Sebastian Stan Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Sebastian Stan Dizileri ve Filmleri Listesi

Sebastian Stan filmleri ve Tv dizileri ile yıllardır ekranlarda olup dünyanın her yerindeki seyircinin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Kendisi genç yaşta oyunculuğa ilgi duymaya başlayıp bu alanda aldığı eğitimlerle kendini geliştirdi. Bugün pek çok kişi tarafından Sebastian Stan filmleri ve Tv dizileri beğeniyle izlendiği gibi kendisinin yeni projeleri de heyecanla beklenmektedir. İşte en beğenilen Sebastian Stan dizileri ve filmleri listesi…

Sebastian Stan Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Sebastian Stan Dizileri ve Filmleri Listesi

Sebastian Stan filmleri ve Tv dizilerinin pek çoğu seyirci tarafından beğeniyle karşılanmış olan kalıcı eserlerdir. Aslen Romanyalı olup ABD'de büyüyen oyuncu Amerika'daki devasa sinema sektörü için kendini küçük yaşlardan hazırlamış ve bugün dünyanın her tarafında beğeniyle izlenen eserlere imzasını atmıştır. Sebastian Stan filmleri ve Tv dizileri arasından en beğenilen Sebastian Stan dizileri ve filmleri listesi içerikte yer almaktadır.

Sebastian Stan Filmleri ve Tv Dizileri

Amerikalı aktör Sebastian Stan, oynadığı pek çok film ve televizyon dizisiyle adından söz ettirmeyi başarmıştır. Oyunculuğuyla fark yaratan usta aktörün oynadığı filmler dünyanın pek çok noktasından ilgiyle takip ediliyor.

Pek çok başarılı projeye imza atan başarılı ismin oynadığı filmler ve dizilerin listesi aşağıdaki gibidir:

Rol Aldığı Filmler:

  • Captain America: The Winter Soldier (2014)
  • Captain America: Civil War (2016)
  • Black Swan (2010)
  • I, Tonya (2017)
  • The Martian (2015)
  • The Falcon and the Winter Soldier (2021)
  • Avengers: Endgame (2019)
  • The Devil All the Time (2020)
  • Logan Lucky (2017)
  • Ricki and the Flash (2015)

Rol Aldığı Diziler:

  • Gossip Girl (2007-2012)
  • Once Upon a Time (2012-2013)
  • Political Animals (2012)
  • Kings (2009)
  • The Falcon and the Winter Soldier (2021)

En Beğenilen Sebastian Stan Dizileri ve Filmleri Listesi

Sebastian Stan üretken bir aktör olduğu için oldukça fazla sayıda projede başrol ve yan rol olarak yer almıştır. Tüm projelerinin arasında en beğenilenler aşağıda listelenmiştir:

En Beğenilen Sebastian Stan Filmleri:

  • Captain America: The Winter Soldier (2014): Marvel Sinematik Evreni'nde Bucky Barnes olarak mükemmel performansı ile tanındı. Stan, bu rolden sonra ününü ve başarısını katladı.
  • Captain America: Civil War (2016): Kış Askeri (Bucky Barnes) olarak, süper kahramanların çatışmasında etkileyici bir rol üstlendi ve Marvel Sinematik Evreni'ndeki rolünü devam ettirdi.
  • I, Tonya (2017): Sebastian, oynadığı Jeff Gillooly karakteriyle, Tonya Harding biyografisinin anlatıldığı eserde önemli bir yer edindi.
  • Black Swan (2010): Psikolojik gerilim türündeki eserde Nina'nın sevgilisi olarak rol aldı ve dikkatleri üzerinde topladı.
  • The Martian (2015): Dr. Chris Beck rolüyle Mars'ta hayatta kalmaya çalışan ekip üyelerinden birini canlandırdı. Bilim kurgu türündeki eser aynı isimli romandan uyarladı ve tüm dünyada büyük ses getirdi.
  • The Devil All the Time (2020): Lee Bodecker rolünü üstlenen Stan, bu karanlık drama filmine derinlik kazandırdı.
  • Logan Lucky (2017): Dayton White karakteri aracılığıyla hayranlarıyla buluşan Stan, eğlenceli bir soygun komedisi filminde yer alarak mesleğinde farklı bir tecrübe edindi.

En Beğenilen Sebastian Stan Dizileri:

The Falcon and the Winter Soldier (2021): Marvel evreninde yer alan Kış Askeri (Bucky Barnes) karakteriyle bu dizide başrol oynayan Stan, MCU hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve başarılı bulundu.

Gossip Girl (2007-2012): Stan bu dizide Carter Baizen rolüyle, lüks Manhattan yaşamında gizemli bir karakteri canlandırdı.

Political Animals (2012): T.J. Hammond rolünü üstlenen Sebastian Stan bu siyasi drama türündeki dizide çarpıcı bir performans sergiledi.

Once Upon a Time (2012-2013): Jefferson / Mad Hatter rolü ile, peri masalı dizisinde ilginç bir karakterle yer aldı ve bu kariyeri açısından ona farklı bir misyon yükledi.

Sebastian Stan çok fazla projede yer almış üretken bir aktördür. Bu nedenle oynadığı rollerin sayısı çok fazladır. Bu içerikteki en sevilen Sebastian Stan dizi ve filmlerinde sadece kendisinin büyük ilgi görmüş ve kalıcı olmayı başarmış önemli eserleri yer almaktadır.

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Sebastian Stan Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Sebastian Stan Dizileri ve Filmleri Listesi
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