SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI 2024: Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart Pazar günü yapılacak. Milyonlarca seçmen, 31 Mart seçimlerinde yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere oy kullanmak için sandık başına gidecek. Oy kullanılacak sandık numarası ve sıra no gibi detayların yer aldığı seçmen kağıtları Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezinden öğrenilecek. Peki, 31 Mart Yerel Seçimleri seçmen kağıdı sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, YSK seçmen kaydı sorgulama e-Devlet ekranı...

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi uyarınca süreç devam ediyor.



Takvime göre, seçmen kağıtlarının dökümüne 29 Şubat 2024 tarihinde başlanacak ve dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler, nerede oy kullanacağını E-DEVLET ekranından öğrenebilecek.

Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy kullanabilecek.

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesi "www.ysk.gov.tr" adresinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİMLERDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?

Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler.

YSK SEÇMENLERİ UYARDI

YSK'dan yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.