ŞEF CEKETİ ZAMANI! MasterChef ilk ceketi kim kazandı? TV8 ile 30 Kasım 2025 MasterChef’te ceket yarışı!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef kim kazandı sorusuyla takip ediliyor. Yarışmacılar, artık bireysel mücadelelerin ve kritik etapların yaşandığı final aşamasına girdi. Hayallerindeki büyük finale bir adım daha yaklaşmak için ter döküyor. Bu akşamki bölümde, şeflerin uzun değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te ilk ceketi kim aldı sorusuna yanıt aranıyor.
Kalan 8 yarışmacıdan dördünün şef ceketini giyeceği MasterChef Türkiye'de bugün ilk ceket sahibini buluyor. İlk günün görevinde hurma ve acı biber olacak. İkinci etapta ise ödüllü şef Maksut Aşkar tabağı yarışa dahil olacak.