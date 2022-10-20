Şehidin babası ölümden saniyelerle kurtulmuştu

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden faciasında şehit olanlardan biri de 27 yaşındaki Serkan Nakaş'tı. Dedesi ve babasının ardından ailede üçüncü kuşak madenci olan Nakaş'ın babası Mustafa Nakaş, oğlunu kaybetmenin acısını yaşıyor. Zonguldak'ta 17 Mayıs 2010'da, 30 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasından saniyelerle kurtulan baba Nakaş, "3 yıl önce oğlum sevinçle, heyecanla işe başlamıştı. Oğlumun kendisine göre hayalleri, hedefleri vardı. Patlama haberini alır almaz madene gittim.Müessese müdürüne gittim, 'Ben ineceğim' dedim. 'Kapattık, yangın devam ediyor' dedi. 'İneceğim, göreceğim orayı, görmeden de içim bir nebze soğumaz' dedim. Şehidim rahat uyusun diye taş basıyorum bağrıma" dedi. Nakaş, Zonguldak'ta 12 yıl önce 30 madencinin yaşamını yitirdiği, kendisinin son anda kurtulduğu grizu patlamasında yaşadıklarını da şöyle anlattı: "Biz o zaman kot farkıyla kurtardık. Dışarı çıktık, 15-20 saniye sonra patlama oldu. Biz 360 kotunda çalışıyorduk, patlama 540 kotunda oldu. Yiyecek ekmeğimiz varmış. 30 arkadaşımız vefat etti. Ortada göçük olmasaydı belki bize de çok zarar verebilirdi. Son anda kurtulduk."