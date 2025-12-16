Şehidin emaneti Sara, 9 yaşında

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Yusuf Erin'in kızı Sara 9 yaşına girdi. Sara'nın doğum gününü sosyal medyada binlerce kişi "Yalnız değilsin Sara" mesajlarıyla kutladı. Şehadetinden 6 ay sonra dünyaya gelen kızı Sara, babasız 9. yaşını kutladı. Henüz dünyaya gelmeden babasını kaybeden Sara, şehit babasının en kıymetli emaneti olarak büyüyor. Aradan geçen yıllara rağmen şehit polisin hatırası Sara'nın doğum günü, birçok STK ve kurum tarafından da unutulmuyor. Sara'nın doğum günü fotoğrafına sosyal medyada binlerce kişi sevgi mesajları yağdırdı. Sara için paylaşılan doğum günü karesinin altına binlerce kişi "İyi ki doğdun Sara", "Baban seninle gurur duyuyor" yorumları yaptı.