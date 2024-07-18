Kocaeli Şehir Hastanesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olay, iddiaya göre şu şekilde gelişti. Güvenlik görevlisi, hasta ziyareti için gelen kalabalık gruba ziyaret için sadece bir kişiyi alabileceğini söyledi. Ancak, hasta yakınları bu duruma sinirlenerek kendisi ile tartışmaya başladı.

Şehir hastanesi karıştı! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüşünce tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kalabalık grup, güvenlik görevlisine dakikalarca tekme ve tokat saldırırken olayı gören vatandaşlar araya girerek yaşanan kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar ise bir okurumuz tarafından kayıt altına alındı.