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Giriş Tarihi: 18.7.2024 11:35 Son Güncelleme: 18.7.2024 12:12

Şehir hastanesi karıştı! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hasta yakınları ile hastanenin güvenlik personeli birbirine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga, dakikalarca devam ederken o anlar okurlarımız tarafından kayıt altına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Şehir hastanesi karıştı! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olay, iddiaya göre şu şekilde gelişti. Güvenlik görevlisi, hasta ziyareti için gelen kalabalık gruba ziyaret için sadece bir kişiyi alabileceğini söyledi. Ancak, hasta yakınları bu duruma sinirlenerek kendisi ile tartışmaya başladı.

Şehir hastanesi karıştı! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüşünce tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kalabalık grup, güvenlik görevlisine dakikalarca tekme ve tokat saldırırken olayı gören vatandaşlar araya girerek yaşanan kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar ise bir okurumuz tarafından kayıt altına alındı.

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Şehir hastanesi karıştı! Tekme tokat birbirlerine girdiler
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