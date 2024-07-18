Video Yaşam Şehir hastanesi karıştı! Tekme tokat birbirlerine girdiler
Şehir hastanesi karıştı! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Şehir hastanesi karıştı! Tekme tokat birbirlerine girdiler

18.07.2024 | 11:49

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hasta yakınları ile hastanenin güvenlik personeli birbirine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga, dakikalarca devam ederken o anları okurlarımız tarafından kayıt altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şehir hastanesi karıştı! Tekme tokat birbirlerine girdiler 00:16
Şehir hastanesi karıştı! Tekme tokat birbirlerine girdiler 18.07.2024 | 11:49
Laf atma kavgasında silahla vurdu… Aynı silahla yakaladılar 01:00
Laf atma kavgasında silahla vurdu… Aynı silahla yakaladılar 18.07.2024 | 11:46
Kilolarca uyuşturucuyu fiyatı ucuz diye toplu almış! 01:15
Kilolarca uyuşturucuyu fiyatı ucuz diye toplu almış! 18.07.2024 | 11:42
29 kişinin öldüğü Beşiktaş’taki gece kulübü yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı 07:14
29 kişinin öldüğü Beşiktaş'taki gece kulübü yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı 18.07.2024 | 09:55
Hatay’da çamur olan ayakkabısını çıkararak markete giren inşaat işçisi takdir topladı 04:27
Hatay'da çamur olan ayakkabısını çıkararak markete giren inşaat işçisi takdir topladı 18.07.2024 | 09:29
Hatay’da 6 katlı binayı ilginç bir yöntemle yıkan iş makinesi kamerada 00:28
Hatay'da 6 katlı binayı ilginç bir yöntemle yıkan iş makinesi kamerada 18.07.2024 | 09:28
CHP’li ve HDP’li vekillere tepki Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek 03:24
CHP’li ve HDP’li vekillere tepki "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek" 18.07.2024 | 08:50
Bakan Yerlikaya’dan ’Siberağ’ operasyonları açıklaması 01:23
Bakan Yerlikaya'dan 'Siberağ' operasyonları açıklaması 18.07.2024 | 08:50
İzmir’de ’Kafe önüne park edemezsin’ kavgası kamerada: 2’si ağır 3 yaralı 00:27
İzmir'de 'Kafe önüne park edemezsin' kavgası kamerada: 2'si ağır 3 yaralı 18.07.2024 | 08:50
Hatay’da otomobilin defalarca takla attığı kaza kamerada 00:46
Hatay'da otomobilin defalarca takla attığı kaza kamerada 17.07.2024 | 16:36
İstanbul’da sokak ortasında uyuşturucu kavgası! İşte dehşete düşüren görüntüler... 00:36
İstanbul'da sokak ortasında uyuşturucu kavgası! İşte dehşete düşüren görüntüler... 17.07.2024 | 15:43
İsrail’de vahşet anları! Sokaklarda baltayla gezerken görüldü: Cani annenin ne yaptığı ortaya çıktı! 01:31
İsrail’de vahşet anları! Sokaklarda baltayla gezerken görüldü: Cani annenin ne yaptığı ortaya çıktı! 17.07.2024 | 14:38
Ardahan’a ayı indi 00:54
Ardahan’a ayı indi 17.07.2024 | 14:02
’Çeyrek taktım, sen bana takmadın’ kavgasının sanıkları hakim karşısında 03:15
'Çeyrek taktım, sen bana takmadın' kavgasının sanıkları hakim karşısında 17.07.2024 | 13:51
Fenomen sunucu Kadir Ezildi’den ’Sultan’ filmi tadında evlilik teklifi! 01:33
Fenomen sunucu Kadir Ezildi'den 'Sultan' filmi tadında evlilik teklifi! 17.07.2024 | 13:47
İzmir’de yaşlı adama sopalı saldırı kamerada! 01:21
İzmir'de yaşlı adama sopalı saldırı kamerada! 17.07.2024 | 13:19
Patenle 80 kilometre hız yaptı! Ölümüne yolculuk kamerada 00:27
Patenle 80 kilometre hız yaptı! Ölümüne yolculuk kamerada 17.07.2024 | 13:17
İstanbul’daki 10 milyonluk pırlanta vurgunu kamerada 04:28
İstanbul'daki 10 milyonluk pırlanta vurgunu kamerada 17.07.2024 | 11:42
Sanal bahis şebekesine darbe... 8 tutuklama! 00:43
Sanal bahis şebekesine darbe... 8 tutuklama! 17.07.2024 | 11:07
Define kazısı yapan şahıs jandarmanın dron kamerasına böyle yakalandı 00:20
Define kazısı yapan şahıs jandarmanın dron kamerasına böyle yakalandı 17.07.2024 | 08:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA