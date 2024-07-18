Şehir hastanesi karıştı! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hasta yakınları ile hastanenin güvenlik personeli birbirine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga, dakikalarca devam ederken o anları okurlarımız tarafından kayıt altına alındı.