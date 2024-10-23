Şehirlerdeki yeşil alanlar insanlara sağlık katıyor

BMJ Open dergisinde yayınlanan çalışma, şehirlerdeki yeşil alanların aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koydu. Euronews'te yer alan habere göre çalışma, Avustralya, Hong Kong, Portekiz, Japonya, Güney Kore, ABD ve Vietnam'da yapılan 12 çalışmadan elde edilen sıcaklığa bağlı sağlık sonuçlarına ilişkin bulguları derledi. Daha fazla yeşil alana sahip bölgelerde sıcaklığa bağlı sorunların ve ölüm oranlarının, az yeşil alana sahip bölgelere kıyasla daha düşük olduğu tespit edildi. Verilere göre, şehirlerdeki ağaçlar ve diğer bitkiler insanların ruh sağlığını iyileştiriyor ve yüksek sıcaklıkların insanların refahı üzerindeki etkisini dengeliyor.