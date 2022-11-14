Haberler Yaşam Haberleri Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Yavuz; “Hainler gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi”
Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:43 Son Güncelleme: 14.11.2022 17:12

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Yavuz; “Hainler gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi”

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, İstiklal Caddesinde meydana terör saldırısı ile bölücü hainlerin çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Yavuz; “Hainler gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi”

İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından basın toplantısı düzenleyen Dernek Başkanı Ali Yavuz, huzuru bozmak ve kaos çıkarmak için alçaklıktan medet umacak kadar küçülen hainlerin çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiklerini söyledi. İstanbul'a düşen ateş sadece İstanbul 'da değil ülkenin her köşesinde yaşandığını belirten Başkan Ali Yavuz; "Acımız ve kederimiz ortaktır. Çocuklara, masun canlara kıyacak kadar alçak olan vatan hainlerine yaptıklarının hesabı en kısa zamanda ve en sert şekilde sorulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizlere bu acıyı yaşatanlara, bu ve bunlar gibi vatan hainlerine misliyle karşılığını verecek, dökülen kanları yerde bırakmayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz ve özellikle bize dost gibi görünen, teröristleri kendi ülkelerinde saklayan, hainlere her türlü desteği veren gerek içimizdeki gerekse dışımızdaki hainlere en ağır şekilde derslerini vereceğiz. Biz Şehit Aileleri ve Gaziler olarak bu menfur olay karşısında yaşadığımız derin üzüntüyü ifade edecek kelime bulamıyoruz. Gün; birlik ve beraberlik olma günüdür. Acıyı paylaşma günüdür" diye konuştu.

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Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Yavuz; “Hainler gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi”
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